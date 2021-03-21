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Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Торжества Православия и о переносе Крестных ходов в Украине

21.03.2021 / 12:28
Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Торжества Православия и о переносе Крестных ходов в Украине
Источник: Центр информации УПЦ
Управделами УПЦ выразил надежду, что власть услышит многомиллионный голос верующих и отменит действие законов, дискриминирующих Украинскую Православную Церковь

Празднование Торжества Православия свидетельствует о победе Православной Церкви над ересями и раскрывает преемственность веры многих поколений христиан.

 Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сегодня рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на брифинге для центральных украинских телеканалов.

 «Именно в этот день в 843 году по указанию византийской императрицы Феодоры в Константинополе состоялся большой крестный ход. Почти 100 лет в Византии длился иконоборческий кризис, который завершился решением VII Вселенского собора. По благословению Патриарха Мефодия ежегодно в этот день проводится крестный ход. Церковь вспоминает не только победу над иконоборцами, а празднует победу над всеми ересями, потому что VII Вселенским собором завершился большой период, как называют историки «золотой период», Вселенских соборов. В это время были сформулированы основные догматы Православной веры и во всех Поместных Православных Церквах в первое воскресенье Великого поста празднуется Торжество Православия», - рассказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ отметил, что традиционные крестные ходы и соборная молитва в этот день выражает верность всей полноты Церкви догматам Православной веры.

«Каждое поколение православных верующих людей не просто является преемниками великой Православной веры, а еще теми, кто передаст ее следующим поколениям. Все мы - иерархи, священники и простые миряне - защищаем свою веру жизнью, исповеданием, поэтому именно в этот день мы выражаем перед миром, перед Богом то, что мы ответственны и сделаем все, что зависит от нашей жизни, чтобы Православная вера была сохранена и передана следующим поколениям», - подчеркнул митрополит Антоний.

 Владыка отметил, что Крестные ходы во всех епархиальных центрах страны посвящены свидетельству чистоты Православной веры, а также говорят о том, что верующие Украинской Православной Церкви - достойные граждане Отечества.

Из-за усиления пандемии во многих епархиальных центрах Крестные ходы перенесены на более благоприятное время.

«Сегодня будем молиться в храмах, а в ближайшее время, когда ситуация позволит, мы обязательно проведем Крестные ходы для того, чтобы еще раз увидеть друг друга, соборно своей молитвой показать верность Православной Церкви и верность канонической Украинской Православной Церкви, которая сегодня страдает и терпит притеснения», - сказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ выразил надежду, что власть услышит многомиллионный голос верующих и отменит действие законов, дискриминирующих Украинскую Православную Церковь.

«Мы надеемся, что голос Церкви будет услышан действующей властью, которая декларирует то, что несмотря ни на какие особенности: языковые, религиозные, мы - граждане одного нашего государства - демократической Украины. Мы надеемся, что голос каждого православного верующего, а это многомиллионная паства Украинской Православной Церкви, скажет молитвенно о своей любви к Родине. Мы просим власть нас услышать и сделать все, чтобы эти законы были отменены», - подчеркнул митрополит Антоний.

Как сообщалось ранее, в Неделю Торжества Православия, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в городах Украины состоятся Крестные ходы и молитвенные стояния за мир в Украине.

В Киеве Крестный ход верующих Украинской Православной Церкви перенесли на более благоприятное время из-за дополнительных карантинных ограничений, вступивших в силу в столице с 20 марта.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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