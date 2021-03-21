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В праздник Торжества Православия в городах Украины прошли крестные хода

21.03.2021 / 21:30
В праздник Торжества Православия в городах Украины прошли крестные хода
Источник: Центр информации УПЦ
В Харькове после литургии тысячи верующих прошли крестным ходом от кафедрального собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю

21 марта в день Торжества Православия десятки тысяч верующих Украинской Православной Церкви прошли крестными ходами в Запорожье, Херсоне, Харькове, Черкассах, Могилев-Подольском, Северодонецке, Изюме и других городах Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, верующие во время крестных ходов с иконами в руках молились о мире в Украине.

В Харькове после литургии тысячи верующих прошли крестным ходом от кафедрального собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю. У памятного креста на монастырской площади священнослужители отслужили молебен к Пресвятой Богородице.

В Запорожье крестный ход по улицам города, в котором приняли участие тысячи верующих УПЦ возглавил митрополит Запорожской и Мелитопольский Лука.

Архиерей после крестного хода поблагодарил всех за то, что они не побоялись собраться «чтобы едиными усты и единым сердцем исповедовать Господа нашего Иисуса Христа».

Митрополит Лука подчеркнул, что крестный ход – это не митинг и не демонстрация, а молитва, совершаемая верующими для «умягчения злых сердец».

В Херсоне после крестного хода вокруг Свято-Духовского кафедрального собора для поклонения верующим был опущен чтимый образ Спаса Нерукотворного, который находится над царскими вратами центрального алтаря собора. Также вокруг храмов прошли крестные хода и в других городах Херсонской епархии.

По случаю Торжества Православия крестные хода с участием многочисленных верующих и духовенства прошли в Черкассах, Могилев-Подольском, Северодонецке, Изюме и других городах Украины.

В Киево-Печерской лавре в конце богослужения студенты Киевских духовных школ прошли Крестным ходом, который возглавил ректор епископ Белогородский Сильвестр, вокруг Академического храма в честь Рождества Божией Матери. После окончания шествия был совершен чин Торжества Православия.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Крестный ход, Православие
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