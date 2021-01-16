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Ляшко о запрете продажи носков: эти ограничения - просьба бизнеса

16.01.2021 / 16:47
Запрет на продажу товаров не первой необходимости в супермаркетах на время локдауна в Украине является просьбой бизнеса.

Этот запрет отвечает интересам бизнеса, который специализируется на торговле такими товарами.

Об этом в интервью lb.ua заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, перед введением локдауна с представителями бизнеса провели много встреч.

"Я сейчас скажу такую ​​сокровенную вещь: эти ограничения - просьба бизнеса", - ответил Ляшко на вопрос о запрете продажи носков и товаров не первой необходимости в супермаркетах.

Он объяснил, что есть бизнес, который продает исключительно посуду, одежду или игрушки.

"И они теряют во время карантина, потому что они закрыты, а рядом супермаркеты продолжают работать и продают посуду, одежду и игрушки. Мы же не потому вводим ограничения, что вирус носками передается", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины не будет продлевать локдаун после 24 января, хотя в дальнейшем ожидается увеличение заболеваемости COVID-19.

На этой неделе в Украине вступили в силу новые штрафы за отсутствие масок.

Источник

коронавирус, карантин, Ляшко
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