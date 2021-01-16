Это естественный процесс: Шмыгаль объяснил рост тарифов

Об этом говорилось в эфире телеканала "Украина 24".

"Есть спрос, есть предложение. Когда спрос растет, а предложения не хватает, то цена растет. Это естественный процесс в любом рынке, но он справедлив, ибо цена растет для всех", - заявил глава правительства.

Как пояснил премьер, сейчас задача правительства - не дать участникам рынка злоупотреблять этой ситуацией. Он подчеркнул, что Украина не планирует отказываться от рынка газа.

"Роль правительства в ситуации, когда спрос превышает предложение - не дать злоупотреблять этими дефицитным товарам и обеспечить справедливую цену и справедливое распределение среди людей. Поэтому правительство вмешалось в эту ситуацию. Но мы не отказываемся от рынка газа, рынка электроэнергии, потому что рынок эффективный инструмент сбалансирования цен", - сказал Шмыгаль.

Напомним, из-за роста тарифов в городах Украины начались акции протеста. Сегодня украинцы снова протестовали, в частности, в Житомире митингующие ворвались в помещение областного совета.

Добавим, чтобы решить тарифный кризис, Кабмин предложил ввести государственное регулирование цены на газ. Планируют установить цену на уровне 6,99 гривны за кубометр.

Источник

23