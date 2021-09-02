Войти | Зарегистрироваться
10:02

четверг,
02 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Шмыгаль призывает местные власти "не перегнуть" с тарифами на тепло и горячую воду

02.09.2021 / 09:42
Кабинет Министров больше не устанавливает тарифы на тепло и горячую воду, но они должны быть справедливыми, для этого местная власть получит соответствующие инструменты.

Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что закон № 1639-IX "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа", предусматривающий осуществление реструктуризации долгов теплокоммунэнерго за потребленный природный газ, поможет возместить задолженность, которая возникла из-за разницы в тарифах на тепло и горячую воду.

"Зимой этого года правительство подписало Меморандум с мэрами городов, где обещало решить все эти вопросы. Свое обещание мы выполняем. Реализация закона - это шаг к оздоровлению финансового состояния теплокоммунэнерго и их модернизации. Десятки миллиардов будут компенсированы. Местным властям это позволит сбалансировано решить вопрос с тарифами на тепло и горячую воду в своих громадах. Правительство больше не устанавливает соответствующие тарифы, а поэтому дает местным руководителям необходимый инструмент, чтобы такие тарифы были справедливыми для людей", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, он отметил, что этот закон позволяет предприятиям теплоэнергетики должным образом подготовиться и пройти отопительный сезон.

Как сообщалось, в феврале этого года Кабмин, представители местной власти, НКРЭКУ и НАК «Нафтогаз Украины» подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду расти не будут.

Меморандум подписан министром развития громад и территорий Алексеем Чернышовым, и.о. министра энергетики Юрием Витренко, городскими головами, представителями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, представителями НАК «Нафтогаз Украины».

От городских голов Меморандум подписали глава Житомира Сергей Сухомлин, глава Киева Виталий Кличко, руководитель Одессы Геннадий Труханов, городской голова Бучи Анатолий Федорук. Также в формате видеоконференции на мероприятии присутствовали мэр Днипра Борис Филатов, руководитель Львова Андрей Садовый и руководитель Мариуполя Вадим Бойченко.

Источник

вода, тепло, тариф, Шмыгаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 сентября
1 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.