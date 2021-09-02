Шмыгаль призывает местные власти "не перегнуть" с тарифами на тепло и горячую воду

Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что закон № 1639-IX "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа", предусматривающий осуществление реструктуризации долгов теплокоммунэнерго за потребленный природный газ, поможет возместить задолженность, которая возникла из-за разницы в тарифах на тепло и горячую воду.

"Зимой этого года правительство подписало Меморандум с мэрами городов, где обещало решить все эти вопросы. Свое обещание мы выполняем. Реализация закона - это шаг к оздоровлению финансового состояния теплокоммунэнерго и их модернизации. Десятки миллиардов будут компенсированы. Местным властям это позволит сбалансировано решить вопрос с тарифами на тепло и горячую воду в своих громадах. Правительство больше не устанавливает соответствующие тарифы, а поэтому дает местным руководителям необходимый инструмент, чтобы такие тарифы были справедливыми для людей", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, он отметил, что этот закон позволяет предприятиям теплоэнергетики должным образом подготовиться и пройти отопительный сезон.

Как сообщалось, в феврале этого года Кабмин, представители местной власти, НКРЭКУ и НАК «Нафтогаз Украины» подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду расти не будут.

Меморандум подписан министром развития громад и территорий Алексеем Чернышовым, и.о. министра энергетики Юрием Витренко, городскими головами, представителями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, представителями НАК «Нафтогаз Украины».

От городских голов Меморандум подписали глава Житомира Сергей Сухомлин, глава Киева Виталий Кличко, руководитель Одессы Геннадий Труханов, городской голова Бучи Анатолий Федорук. Также в формате видеоконференции на мероприятии присутствовали мэр Днипра Борис Филатов, руководитель Львова Андрей Садовый и руководитель Мариуполя Вадим Бойченко.

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