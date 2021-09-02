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Укроборонпром в США договорился о проектах на 2,5 миллиарда долларов

02.09.2021 / 11:46
Госконцерн "Укроборонпром" по результатам переговоров заключил три соглашения о сотрудничестве на общую сумму 2,5 млрд долларов по совместным разработкам, поставкам продукции и созданию новых производственных мощностей.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Так, в рамках визита Укроборонпром договорился с американской Lockheed Martin Corporation о сотрудничестве в разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок.

Также концерн сотрудничать с Harris Global Communications Inc., входящей в группу L3Harris Technologies, которая является одним из мировых лидеров оборонных технологий. Подписанное соглашение, в частности, предусматривает реализацию совместных проектов по поставкам продукции в Украине, ее дальнейшую интеграцию в воздушные, наземные и морские системы.

Еще одной сделкой стал документ с GLOBAL ORDNANCE - компанией-поставщиком оборонной продукции в разных странах мира.

Вместе с DAY & ZIMMERMANNLONE STAR LLC стороны подписали соглашение о разработке проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий Укроборонпрома.

"Достигнутые договоренности и подписанные соглашения выводят на новый этап сотрудничества между нашими странами в сфере ОПК и подтверждают заинтересованность американских партнеров в сотрудничестве с украинской оборонкой", - комментирует глава Укроборонпрома Юрий Гусев.

Напоминаем: во время визита в США президент Владимир Зеленский представил План трансформации Украины на 5-10 лет, состоит из более 80 проектов на сумму 277 млрд долларов.

Источник

США, Укроборонпром
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