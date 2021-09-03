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США выделили Украине 45 млн долларов гумпомощи

03.09.2021 / 15:54
Соединенные Штаты предоставили Украине гуманитарную помощь в размере 45 млн долларов. Эти средства выделили на поддержку 3,4 млн нуждающихся украинцев.

Об этом сообщает госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

"США предоставляют дополнительные 45 млн долларов в виде гуманитарной помощи народу Украины. Эта помощь позволит нашим гуманитарным партнерам поддержать многих из примерно 3,4 млн нуждающихся украинцев", - написал он.

Напомним, США планируют предоставить Украине дополнительную помощь в борьбе с COVID, которая включает поддержку холодовой цепи хранения вакцин и дополнительные 12,8 млн долларов.

Источник

США, помощь
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