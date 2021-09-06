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Министерство: регионы готовы к старту отопительного сезона на почти 80%

06.09.2021 / 15:18
По состоянию на начало сентября регионы технически готовы к старту отопительного сезона на почти 80%.

Об этом сообщается на сайте Минрегиона.

"Динамика соответствует рекомендуемым показателям и графикам подготовки", - отметил министр Алексей Чернышев.

Он заявил, что принципиальная задачи для всех - тарифы для населения повышаться не имеют. "Со своей стороны, государство готово поддерживать органы местного самоуправления и предприятия ТКЭ. В частности, продолжается работа над Законом 1639 по компенсации разницы в тарифах ", - добавил министр.

Напоминаем: оператор газотранспортной системы Украины заявляет об увеличении долгов облгазов до общей суммы 9,2 млрд грн, а это ставит под угрозу стабильное прохождение отопительного сезона - из них 7 млрд грн задолжали облгазы Фирташа.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цена на газ для теплокоммунэнерго, который они поставляют для населения составит 7,4 гривны.

Источник

отопительный сезон
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