Войти | Зарегистрироваться
17:59

четверг,
06 февраля
Онлайн
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

В Украине повысили тарифы на холодную воду - цена вырастет на 15-20%

06.02.2020 / 16:51
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 компаний.

Соответствующие материалы к заседанию, которое состоялось 4 февраля 2020 года, обнародованы на сайте НКРЕКП.

Как следует из материалов, повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод произойдет практически во всех регионах Украины, для 43 предприятий, согласно поданным ими заявлениям.

При этом тарифы на водоснабжение, в зависимости от региона, вырастут на 15-20%.

В частности, в Киеве тарифы повысятся на 13,6% до 11,2 грн за 1 кубометр (без НДС), на водоотвод - на 6,3% до 7,96 грн за 1 кубометр (без НДС).

Как утверждают в своих заявлениях лицензиаты, поскольку цены на горюче-смазочные материалы, реагенты, электричество имеют тенденцию к постоянному росту, эти факторы приводят к ухудшению финансово-экономического состояния предприятий водоснабжения. Необходимость повышения тарифов объясняют также увеличением уровня минимальных социальных гарантий для расчета уровня зарплат работникам этих предприятий.

К заявлениям лицензиата также добавлены обращения местных советов, в которых сообщается о поддержке необходимости приведения тарифов к экономически обоснованному уровню.

При этом материалы по обсуждению на предприятиях вопроса о повышении тарифов в некоторых случаях датированы еще половиной 2019 года.

Как сообщалось, в 2019 году ревальвация украинской гривни составила 19%. По данным международного агентства Bloomberg, гривня возглавила список валют, которые больше всего укрепились к доллару.

Источник

вода, тариф, холодная вода, повышение тарифов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.