КГГА предупредила об увеличении тарифов на тепло и горячую воду на 30-40% и обратилась к Кабмину

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В КГГА заявили, что с мая этого года правительство отменило действие положения о ПСО - специальных обязанностей по закупке газа для теплоснабжающих компаний, которые возлагались на НАК "Нафтогаз" и учитывали социальную функцию теплокоммунэнерго в процессе предоставления услуг населению.

"В результате теплоснабжающие предприятия вынуждены покупать газ по рыночным ценам, которые стремительно выросли по сравнению с прошлым годом. Так, НАК "Нафтогаз" предложил фиксированную цену на длительный период, но и она выше той, что заложена в тариф. Это приведет к тому, что уже этой осенью, не только в Киеве, но и в ряде украинских городов, тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%.

Страна будет иметь чрезвычайные трудности с началом и прохождением отопительного сезона", - заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

"Раньше для теплоснабжающих предприятий действовали специальные условия закупки газа, которые учитывали социальную функцию теплокоммунэнерго в процессе предоставления услуг населению.

Теперь осуществление оплаты после того, как предприятие использовало природный газ, отменено, что создает критическую ситуацию с расчетами за газ на фоне отсутствия оборотных средств в ТКЭ. Наряду с высокой ценой на газ, это создает реальную угрозу для начала и прохождения отопительного сезона", - добавил Пантелеев.

По словам заместителя главы КГГА, в этот период целесообразно было бы использовать на нужды производства тепловой энергии для населения значительно дешевий газ собственной добычи.

"Мы обратились с письмом к правительству Украины, где предлагаем на период колебаний рыночных цен на природный газ проработать возможность определения газа добытого АО "Украгаздобыча" (который является частью группы компаний "Нафтогаз Украины") природным газом социального назначения. Ведь его себестоимость составляет не более 4000 грн за 1000 куб. м.

Это позволит не только стабилизировать ситуацию с расчетами, своевременно и в полном объеме приобрести газ для старта отопительного сезона, но избежать повышения тарифов на горячую воду и отопление, к чему сейчас вынуждены готовиться большинство украинских городов", - сказал Пантелеев.

Напоминаем: киевляне с июля получат счета с авансовым платежом за отопление и по желанию смогут оплатить отопление заранее, чтобы меньше платить зимой.

Правительство создало межведомственную рабочую группу для координации подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов.

Согласно постановлению Кабмина № 444 от 30 апреля 2021 года срок действия регулирования цен для теплокоммунэнерго заканчивается 20 мая, Минрегиону и Минэнерго поручено разобраться с долгами по разнице в тарифах.

Кабмин на внеочередном заседании принял постановление, которым продлил срок действия специальных обязанностей (ПСО) для тепловиков до 20 мая 2021 года.

Причиной стало финансово-экономическое состояние предприятий, свидетельствующее об их неготовности обеспечить выполнение рыночных требований. В частности, по состоянию на 26 апреля 2021 задолженности предприятий теплоснабжения за потребленный природный газ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет 56,7 млрд грн.

Кабинет Министров на заседании 26 мая поручил ряду министерств и "Нафтогазу" реструктуризировать долги тепловиков за поставки газа в условиях спецобязательств, а также обеспечить ТКЕ газом по договорам.

"Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии - в частности, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за один кубометр (с НДС, без учета тарифа оператора ГТС).

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает предложение о списании долгов предприятий ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины".

Источник