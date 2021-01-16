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В Украине сфера обслуживания переходит исключительно на украинский язык

16.01.2021 / 17:56
С 16 января украинский язык становится языком обслуживания потребителей в Украине как единственный государственный, за исключением отдельной просьбы потребителя об обслуживании на другом языке.

В частности, вступает в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая закрепит окончательный переход сферы обслуживания на государственном языке.

Согласно документу, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей на украинском языке.

Это касается супермаркетов, интернет-магазинов, кафе, банков, АЗС, аптек и т.п.

Документ предусматривает, что производителей и продавцов в Украине обязывают предоставлять потребителям информацию о товарах, работах или услугах на государственном языке. Но такая информация может дублироваться любой другой язык.

При этом только по просьбе клиента поставщик услуг или продавец могут осуществить обслуживание другом языке.

По словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя только по его просьбе клиента его можно будет обслуживать на другом языке.

Источник

украинский язык, сфера обслуживания
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