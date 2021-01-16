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Рада начала телеграмм-опрос, хотят ли люди 300 нардепов вместо 450

16.01.2021 / 12:17
На официальном телеграмм-канале Верховной Рады начался опрос общественности касательно идеи сокращения количества народных депутатов в парламенте.

Об этом сообщает Рада в Telegram

Вопрос звучит так: "Поддерживаете ли сокращение количества народных депутатов с 450 до 300?"

Предлагаются следующие ответы: "Да", "Нет" и "Не определился".

В течение полутора часов в опросе приняли участие 1500 человек. 78% поддержали инициативу, 20% - нет.

Напомним: Комитет Верховной Рады по правовой политике рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава ВРУ с 450 до 300 народных депутатов.

Осенью 2020 году в опросе "5 вопросов от президента" Владимир Зеленский спросил украинцев, как они относятся к идее сокращения количества нардепов до 300 человек.

Источник

опрос, депутаты, ВР
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