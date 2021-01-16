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Дубинский просит руководство "Слуги народа" провести заседание фракции для рассмотрения вопроса введения против него санкций со стороны США

16.01.2021 / 11:15
Народный депутат Украины Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") настаивает на немедленном провести заседания фракции для рассмотрения вопроса введения Министерством финансов США санкций против него.

Об этом сообщил его коллега Александр Качура в своем телеграмм-канале 15 января.

"Настаиваю на неотложном проведении заседания фракции, поскольку в средствах массовой информации и в социальных сетях нашими политическими оппонентами эта ситуация используется как предмет шантажа президента Украины и парламентского большинства, которое его поддерживает", - говорится в датированном 15 января письме Дубинского главе фракции Давиду Арахамии, скан которого Качура обнародовал.

По мнению Дубинского, данная ситуация требует немедленного обсуждения и предоставления членам фракции информации персонально от него.

Дубинский расценивает санкции против него, как "очередную грязную провокацию со стороны своих непорядочных оппонентов".

Копия письма адресована главе партии "Слуга народа", первому заместителю председателя одноименной фракции Александру Корниенко.

Как сообщалось, в понедельник Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в частности, Дубинский, и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в выборный процесс в США.

По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом".

Дубинский отрицает свою связь с народным депутатом Украины Андреем Деркачом.

Заместить главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что во фракции намерены изучить ситуацию относительно внесения депутата Дубинского в санкционный список США.

13 января советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что президент страны Владимир Зеленский не будет реагировать на американские санкции против Дубинского.

Источник

санкции, Слуга народа, Дубинский
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