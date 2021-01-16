Войти | Зарегистрироваться
14:21

суббота,
16 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

У Венедиктовой со второй попытки открыли дело против кнопкодава Иванчука

16.01.2021 / 13:19
Офис генерального прокурора Ирины Венедиктовой со второй попытки открыл уголовное производство против нардепа-кнопкодава с депутатской группы "Доверие" Андрея Иванчука.

Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО"

Движение получило письмо из офиса генпрокурора о том, что первый заместитель генпрокурора Роман Говда внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении Иванчуком правонарушения по ст. 364-2 УК (совершение народным депутатом на пленарном заседании Верховной Рады голосование вместо другого народного депутата).

Досудебное расследование в этом производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований.

Иванчук - мажоритарщик с Ивано-Франковской области, которого 5 ноября поймали на кнопкодавстве.

Напомним, после кнопкодавства Иванчука движение "ЧЕСНО" обратилось в Офис генпрокурора с заявлением, но генпрокурор отказала в открытии уголовного производства.

В ОГП заявили, что оснований для его открытия нет, так как не были соблюдены требования регламента ВРУ "относительно порядка направления заявления".

Движение подало в суд жалобу на это решение Венедиктовой и направило в Офис генпрокурора второе заявление о совершении Иванчуком правонарушения.

Говда, который на тот момент исполнял обязанности генпрокурора, 4 января 2021 года внес соответствующие сведения в ЕРДР.

За кнопкодавство нардепу грозит штраф в размере 51-85 тысяч гривен, однако для этого вину парламентария необходимо доказать в суде.

Органом предварительного расследования в таких производствах является ГБР, но внести сведения в ЕРДР может только генпрокурор.

Ранее "Украинская правда" писала о дружеских отношениях главы МВД Арсена Авакова и Иванчука.

В ноябте в Государственном бюро расследования рассказали, что дело в отношении кнопкодавства внефракционного нардепа Владислава Поляка, которую открыли в феврале 2020 года, до сих пор расследуют.

Источник

Венедиктова, Иванчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 января
15 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.