Вопреки американскому запрету Медведчук добивается производства российской вакцины в Украине, – Вассерман

Такое мнение в интервью «Украина.ру» высказал публицист Анатолий Вассерман.

По его словам, такая принципиальная позиция Медведчука очень четко проявляется в его переговорах касательно производства на территории Украины российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Насколько мне известно, в Украине депутат Верховной Рады Виктор Медведчук сейчас пытается вопреки американскому запрету на закупку вакцин в Российской Федерации наладить собственное (украинское. – Ред.) производство по лицензии Российской Федерации. Получится это у него или нет, не знаю, но Российская Федерация в принципе спокойно выдает лицензии на это производство практически всем желающим. Так что я очень надеюсь, что и на Украине, несмотря на то что власть в феврале 2014 года была захвачена террористами, в принципе не заинтересованными в существовании русского большинства народа Украины, смогут все-таки защитить право этого большинства на жизнь», – цитирует «Украина.ру» Анатолия Вассермана.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что, несмотря на истерики посольства США, будет добиваться производства российской вакцины в Украине.

«Пригласили нашего министра здравоохранения, и временная поверенная в делах США в Украине вышла и сказала (обратите внимание, не министр здравоохранения, а временная поверенная): "Российскую вакцину Украина закупать не будет". Это было после того, когда я встречался 6 октября с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и попросил его предоставить возможность покупки этой вакцины для граждан Украины… Но я хочу сказать, что наша политическая сила и я, как ее представитель, сделали все для того, чтобы такая вакцина не только могла быть приобретена в Украине, но и производилась в Украине в интересах наших граждан для защиты от коронавируса, для защиты от пандемии, что является сегодня, к огромному сожалению, актуальным для всех стран мира», – подчеркнул Виктор Медведчук.