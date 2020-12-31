Минздрав подписал контракт на поставку 1,8 миллиона доз вакцины Sinovac

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Переговоры Минздрав вел с сентября 2020 года.

"Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она изготовляет от 300 до 500 миллионов доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира. Компания разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, включая птичий, паротита. Решение о закупке вакцины Sinovac Biotech против COVID-19 в количестве 50 миллионов доз уже приняла, в частности, Турция", - сообщили в ОП.

По данным Офиса Президента, Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Вакцинация будет бесплатной.

Президент Владимир Зеленский уверил, что контракт заключен именно с опытным производителем вакцин.

«Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации. Нам очень нужно защитить наиболее рискованные социальные группы, и государство точно выполнит эту задачу», - сказал глава государства.

В ОП проинформировали, что Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%.

Так, III фаза клинических испытаний была проведена в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97%) и Турции (1325 пациентов, эффективность 91%). Завершается III фаза клинических испытаний в Бразилии, промежуточные результаты ожидаются 7 января 2021 года.

Соответственно, на январь следующего года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет подана ​​на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.

Договор о поставке на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО «Лекхим», которое, по официальным подтверждениям компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.

"Речь идет о закупке 1 800 000 доз по цене 504 грн за дозу", - пояснили в Офисе главы государства.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, либо одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, либо по централизованной процедуре компетентным органом ЕС.

В то же время в ОП подчеркнули, что такие поставки будут осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому Украине гарантировано получение 8 миллионов доз вакцины бесплатно.

"Украина продолжает активный переговорный процесс со всеми надежными производителями для того, чтобы увеличить доступ украинцев к эффективной и безопасной вакцине", - уверили в ОП.

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