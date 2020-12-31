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Президентский рейтинг: соперники Зеленского сокращают отрыв

31.12.2020 / 09:42
Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, но его поддержка сейчас самая низкая с начала каденции, а отрыв от противников сокращается.

Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 17-23 декабря

Дословно: "Сейчас наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский (его готовы поддержать 27% среди респондентов, которые определились со своим выбором). Второе-третье места делят Юрий Бойко (14,7%) и Петр Порошенко (13,7%)".

Далее в рейтинге идут Виктор Медведчук (8,7%), Юлия Тимошенко (7,5%), Олег Ляшко (6,3%), Владимир Гройсман (5,5%), Сергей Притула (4,1%) Дмитрий Разумков (3,4%).

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Респондентам также предлагали второй список кандидатов, в котором, по сравнению с первым, отсутствуют Медведчук и Разумков, но присутствует Игорь Смешко. В этом случае также наибольшую поддержку имеет Зеленский (27,7% среди тех, кто определился с выбором).

На втором месте – Бойко (20,8%), на третьем – Порошенко (14,2%).

Далее следуют Тимошенко (7,3%), Смешко (6,5%), Ляшко (6,2%), Гройсман (6%) и Притула (3,8%).

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента, то 53,3% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 19,7% не уверены, но скорее всего пошли бы на выборы.

Опрос проходил с 17 по 23 декабря. Методом личного интервью с использованием планшетов опросили 1200 респондентов от 18 лет, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.

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выборы, президент, рейтинг
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