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ВАКС удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения Татарову

31.12.2020 / 10:23
Высший антикоррупционный суд удовлетворил заявление прокуроров об отзыве ходатайства об избрании заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Соответствующее решение суд принял в среду, рассмотрев заявление прокуроров в процессе об отзыве ходатайства в связи с возможной недостаточностью обоснований для подозрения Татарову и необходимостью полного ознакомления с материалами дела.

"Заявление ... удовлетворить. Вернуть прокурору материалы ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Татарова", - говорится в определении ВАКС.

Как сообщалось, детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч.3 ст.369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

Татаров отреагировал на это заявлением, что докажет свою невиновность.

21 декабря адвокат Татарова Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ в отношении заместителя руководителя Офиса президента Украины касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева, а не дела о "квартирах для Нацгвардии".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию "Украинская правда" сообщил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Татаров 21 декабря пришел в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), где получил документы по своему делу, после чего дал брифинг для журналистов. Он рассказал, что продолжает исполнять свои полномочия в обычном режиме, однако "инициировал передачу обязанностей другому сотруднику офиса президента во избежание манипуляций".

24 декабря Офис генерального прокурора передал уголовное производство по подозрению замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова в Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины считает это вмешательством в расследование для защиты чиновника.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вручила Татарову ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн

Источник

ВАКС, Татаров
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