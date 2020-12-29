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В УПЦ посоветовали, что самое главное нужно сделать на Новый год

29.12.2020 / 17:10
В УПЦ посоветовали, что самое главное нужно сделать на Новый год
Источник: Центр информации УПЦ
Священник призвал поблагодарить Бога в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь самое главное – от всего сердца поблагодарить Бога за все.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Нужно только одно в эту новогоднюю ночь: примириться с Богом, примириться с тем драгоценнейшим даром, который Он тебе дал – с жизнью своей, и исторгнуть из своего размягченного умиленного сердца главный свой дар Богу – благодарность. Ведь благодарное сердце, как говорил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, расширяется и способно вместить еще больше Божественных даров, - посоветовал священник.

Он напомнил, насколько важно быть благодарным за каждый прожитый день жизни.

«Верующий в Бога человек гораздо счастливее человека неверующего, потому что для верующего православного христианина чудо уже наступило. Он уже живет в чуде. То, что день сменятся ночью, а ночь днем, – это уже чудо Божье. Господь специально для тебя сотворил новый день и новую ночь...Бог тебя сохранил в Своих ладонях как любимейшее, драгоценнейшее творение. Наконец, Рождество Христово – это чудо, то, что Бог захотел с Неба сойти, чтобы людей на Небо возвести, как пишет об этом святитель Афанасий Великий. И всё Евангелие – это Чудо. И мы живем в чуде Божьем», - сказал иерей Андрей Чиженко.

Священник призвал поблагодарить Бога в новогоднюю ночь.

«Поблагодари Бога Литургией ночной или молебном на Новый год, или свечечку зажги в кругу семьи, помолись с родственниками Богу, или, глядя в ночное небо, наполненное расцветающими розами салютов, скажи: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, будь со мною и в следующем году. Это самое главное, чего я хочу. Идти с Тобой по жизни. И ощущать свою ладошку в Твоей Отеческой деснице». Будь благодарным Богу за всё!», - заключил священник.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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