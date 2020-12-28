В Кремле заявили об отсутствии контактов с нынешней властью Украины

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают "Вести" и ТАСС.

По его словам, из нынешней власти Украины "никто особо и не звонит".

"Путин прекрасно представляет (что происходит в Украине - ред.). У него же есть контакты с представителями разных украинских партий и так далее, к нему приезжает Медведчук, они общаются, поэтому он имеет информацию о том, что там происходит", - сказал Песков.

Он добавил, что проблем в отношениях между странами добавило заявление президента Украины Владимира Зеленского в начале года о том, что ответственность за развязывание Второй мировой войны лежит на Советском союзе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не звонит российскому лидеру Владимиру Путину относительно урегулирования на Донбассе. По его словам, сейчас нет предмета разговора.

До этого в Кремле исключили возможность встречи Зеленского с Путиным. В РФ заявили, что не видят оснований для таких переговоров.

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