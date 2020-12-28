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Зеленский подписал закон, восстанавливающий полноценную работу НАПК

28.12.2020 / 13:52
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции", который парламент принял 15 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Реализация положений закона будет способствовать снижению уровня коррупции в Украине, позволит восстановить функционирование институционального механизма предотвращения коррупции, будет способствовать восстановлению надлежащей деятельности НАПК и выполнению международных обязательств Украины в сфере предотвращения и противодействия коррупции, дальнейшему воплощению ее европейские и евроатлантические стремлений, а также укреплению авторитета на международной арене", - говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что этот документ устраняет законодательные пробелы, возникшие в связи с решением КС от 27 октября о признании неконституционными отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции", и обеспечивает полноценное функционирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Также сообщается, что закон устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК касательно судей, судей Конституционного суда (КС) Украины, направленные на обеспечение соблюдения гарантий независимости этих лиц. Такой подход будет учитывать решение КС от 27 октября и одновременно позволит сохранить эффективность и пропорциональность институционального механизма предотвращения коррупции.

Документ также предусматривает открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, закон устанавливает особенности проведения полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, обеспечение правового регулирования касательно ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Источник

закон, НАПК, Зеленский
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