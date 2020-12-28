Войти | Зарегистрироваться
14:28

понедельник,
28 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский позвонит Путину, если встреча советников лидеров "нормандской четверки" будет затягиваться

28.12.2020 / 13:21
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обязательно поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, если дата встречи советников лидеров "нормандского формата" продолжит затягиваться.

"Если продолжатся задержки со встречей советников, то я буду с ним (президентом РФ – ред.) общаться обязательно", - сказал он в интервью журналу "Фокус", опубликованном на сайте издания.

Зеленский отметил, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" (Украина, ФРГ, Франция, РФ) должна была пройти в декабре. "Эта встреча так и не состоялась. Во-первых, они спорят. Во-вторых, коронавирус, поэтому сейчас она тоже не состоится", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, после того, как такая встреча пройдет, Украина будет готовить план урегулирования на Донбассе "со всеми датами". "Сложно, но движемся вперед. Это все план А", - подчеркнул он.

На вопрос о "плане Б" президент сказал: "Рано говорить, поскольку это больная и тонкая дипломатия".

Он также отметил, что Минские договоренности привязаны к санкциям против РФ. "Как я сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично я бы вышел", - сказал президент Украины.

Зеленский также заявил, что даже не хочет представлять ситуацию о том, что Россия может напасть на Украину с Крыма. "Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины", - подчеркнул он.

При этом Зеленский отметил, что пока нет предмета для разговора с Путиным. "Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается", - сказал он.

Кроме того, глава Украинского государства считает, что диалог с президентом РФ необходим как в "нормандском формате", так и "тет-а-тет".

"Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. К тому же, я считаю, что должен быть диалог вроде нормандского формата, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не затрагиваем в нормандском формате – ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо про Донбасс. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", - сказал президент Украины.

Источник

 

Путин, нормандский формат, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 декабря
27 декабря
26 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.