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На Тернопольщине освящен храм УПЦ вместо захваченного

23.12.2020 / 16:35
На Тернопольщине освящен храм УПЦ вместо захваченного
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Сергий подарил представителям власти иконы Божией Матери и призвал Божье благословение на дальнейшие труды для народа Украины

В Тернопольской области, в Брыкове освятили новый храм УПЦ для общины, пострадавшей от захватов.

Чин освящения нового храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца 22 декабря возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на  Фейсбук «Шумщина православна».

Митрополиту Сергию сослужили секретарь и духовенство епархии, благочинные, настоятель нового храма и гости в священном сане из разных епархий УПЦ. После чина освящения владыка совершил в новом храме Божественную литургию.

После богослужения дети поздравили митрополита и всех присутствующих праздничными песнопениями и стихами.

Депутат Кременецкого районного совета Григорий Мельничук передал поздравления от председателя совета Светланы Кебалюк. Новоизбранная глава района пожертвовала новому храму большой праздничный евхаристический набор. Светлана в своих словах выразила уважение к верующим и попросила благословения и молитвы.

Митрополит Сергий подарил представителям власти иконы Божией Матери и призвал Божье благословение на дальнейшие труды для народа Украины.

Шумский благочинный протоиерей Михаил Костюк отмечает, что это уже пятый храм, который освящают в тех населенных пунктах, где произошел рейдерский захват храмов УПЦ представителями власти и активистами ПЦУ и УПЦ КП.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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