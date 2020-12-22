Заместитель главы ОП Татаров написал заявление о приостановлении полномочий

Об этом свидетельствует комментарий предоставленный УП советника главы Офиса президента Михаила Подоляка

Прямая речь: "В связи с существенным общественным резонансом и для избежания любых манипулятивных трактовок, заместитель Главы ОПУ Олег Татаров написал заявление на имя непосредственного руководителя о временном приостановлении исполнения его служебных обязанностей и передачу этих обязанностей другому должностному лицу".

По словам Подоляка, это сделанно, чтобы не допустить конфликта интересов и любого давления на правоохранительные органы. Он заявил, что озвученные публично предыдущие обвинения касаются периода работы Татарова в частном бизнесе задолго до назначения его на должность в государственной сфере.

Подоляк рассказал, что Татаров будет защищаться как частное лицо.

Напомним, 21 декабря Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро за повесткой о вызове.

1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.

14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону.

18 декаьря и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову. Его планировали вручить 18 декабря. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.

Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро пришли в Офис президента и оставили заместителю руководителя ОП Олегу Татарову подозрение.

В Офисе президента заявили, что не пустили представителей НАБУ вручить подозрение Татарову, поскольку просьба правоохранителей якобы была незаконной.

Источник