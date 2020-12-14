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Татаров намерен подать иск против Сытника

14.12.2020 / 11:15
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров заявил, что будет подавать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

"В начале недели в отношении директора НАБУ Сытника мной будет подан иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Каждый чиновник должен отвечать за свои слова и действия", - написал Татаров в своем Telegram-канале 12 декабря.

Он подчеркнул, что в пятницу Сытник вновь назвал его фамилию вместе с подозреваемыми в совершении ряда преступлений фигурантами строительных скандалов и требует от директора НАБУ немедленно опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать обществу доказательства его причастности к противоправной деятельности.

"Я настаиваю также на независимой международной или отечественной экспертизе любых электронных, видео или аудио данных, якобы с моим участием в незаконной деятельности и еще раз подчеркиваю, что никому не удастся из-за фальсификации уголовных дел повлиять на мои убеждения и позицию на вверенной мне области работы", - заявил Татаров.

Также он отметил, что связывает указанные обвинения со своей системной работой по укреплению независимости в правоохранительных органах.

"Буду твердо придерживаться национальных интересов страны и максимально профессионально выполнять свои обязанности", - подытожил он.

Как сообщалось, ранее источники в правоохранительных органах рассказали агентству, что антикоррупционные органы расследуют факт возможной причастности заместителя руководителя Офиса президента Украины Олега Татарова к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является бывший народный депутат Максим Микитась. В последствии в СМИ ряд обнародовал информации со ссылкой на свои источники о том, что 2 декабря планировалось вручение подозрения Татарову, однако этого не произошло, и генпрокурор заменила процессуальных руководителей по этому делу.

В НАБУ заявили о давлении на следствие по делу о присвоении имущества Нацгвардии со стороны Офиса генпрокурора, поскольку генпрокурор Ирина Венедиктова заменила процессуальных руководителей.

5 декабря Татаров заявил, что пока находится во власти, намерен и дальше продвигать политику уменьшения влияния на Украину сил, пытающихся навязать стране внешнее управление.

10 декабря Сытник пояснил закрытость информации о показаниях, которые дает фигурант дела по незаконному завладению имуществом Нацгвардии Максим Микитась, необходимостью корректного сбора информации на бывших и нынешних топ-чиновников, чтобы в последствии это не вызвало спекуляций.

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иск, Сытник, Татаров
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