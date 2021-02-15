Допрос руководителей НАБУ по делу Татарова отменяется – Венедиктова

Об этом сообщили Венедиктова в Facebook, журналист Юрий Бутусов в Facebook, экс-нардеп, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в Telegram

Дословно Венедиктова: "Допрос Сытника и Калужинского отменяется".

12 февраля вечером журналист Юрий Бутусов сообщил, что Офис генпрокурора вызывает директора НАБУ Сытника, руководителя подразделения детективов Калужинского, а также старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна на допрос в качестве свидетелей по делу Татарова на понедельник, 15 февраля.

По его информации, руководителей НАБУ вызвали на допрос заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который тесно связан с Татаровым и Андреем Порновым, а также прокурор Юрий Розанов для того, чтобы изобразить конфликт интересов НАБУ в расследовании дела Татарова.

Дословно Бутусов: "Вызывая в качестве свидетелей руководителей, который ведут расследование и руководят НАБУ, Татаров решил руками своих подручных изобразить... конфликт интересов в деле, и забрать под этим предлогом дело Татарова у НАБУ! По закону не может быть кто-либо одновременно и процессуальной стороной в деле, и свидетелем по делу. То есть вызывая в качестве свидетелей ответственных за расследование, они сразу примут решение забрать дело Татарова на законных основаниях из НАБУ".

Реагируя на сообщение Венедиктовой, Бутусов в субботу отметил, что отмена ею допроса руководителей НАБУ является очень быстрым и важным решением, которое сорвало попытку заместителя генпрокурора Алексея Симоненко создать конфликт интересов в расследовании и забрать дело Татарова из НАБУ.

В свою очередь, бывший нардеп и журналист, а сейчас член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко также подтвердил, что в пятницу руководители НАБУ получили вызов на допрос на понедельник.

В то же время он обратил внимание на то, что Венедиктова заявила об отмене допроса двух руководителей НАБУ, но не детектива Руслана Габриэляна, который расследует дело Татарова.

Напомним, 1 декабря 2020 года стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася.

14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону.

18 декабря и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение замруководителя Офиса президента Олегу Татарову. Его планировали вручить 18 декабря. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.

Национальное антикоррупционное бюро третий раз пытается вытребовать у Офиса генпрокурора дело по подозрению Татарова.

В офисе генпрокурора заявили, что НАБУ должно передать дело Татарова, поскольку досудебное расследование в ней должна проводить СБУ.

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