Войти | Зарегистрироваться
17:58

понедельник,
15 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Речной парад и воздушная колонна: в Минобороны планируют День независимости

15.02.2021 / 16:47
Согласно предварительной концепции, в День независимости в Киеве могут устроить речной военный парад на Днепре, а также пролет воздушной колонны над Крещатиком.

Об этом сообщает Минобороны

Во время учредительного совещания по подготовке и проведению парада войск в Киеве по случаю 30-й годовщины Независимости Украины была представлена ​​и обсуждена предварительная концепция формата и этапы подготовки и проведения парада войск 24 августа 2021 года.

Учредительное совещание состоялось под председательством заместителя министра обороны Игоря Старобинского и начальника Генштаба Сергея Корнейчука. В совещании также приняли участие представители Офиса президента, руководители командований видов ВС и других органов военного управления, а также составляющих сил сектора безопасности и обороны Украины.

Концепция предусматривает более 4000 участников парада, сводный оркестр в тысячу музыкантов, 250 единиц вооружения, военной и специальной техники, пролет воздушной колонны над Крещатиком, прохождение конного и кинологического подразделения.

По предварительному замыслу, к мероприятию планируется привлечь 27 парадных расчетов, общей численностью более 4000 человек. Из них 19 парадных расчетов будут составлять Вооруженные Силы Украины, 8 "коробок" - от других составляющих сектора безопасности и обороны. Предполагается, что парадные расчеты пройдут новым строевым шагом.

Также, к параду предложено привлечь около 250 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 50 летательных аппаратов. Планируется продемонстрировать новейшие разработки, среди которых РСЗО "Ольха", "Нептун", ОТРК "Гром" и другие новые и модернизированные образцы отечественного и зарубежных оборонных комплексов, БПЛА "Байрактар".

На Михайловской площади Киева будет развернута выставка военной техники и вооружения ВСУ.

Демонстрационные мероприятия военно-морских сил пройдут в городе Одесса, куда приглашены представители флотов государств-партнеров. А в Киеве рассматривается вариант проведения речного военного парада на Днепре.

На парад планируется пригласить руководителей оборонных ведомств и руководителей военных подразделений государств-партнеров, а также Генерального секретаря НАТО и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Источник

парад, Минобороны
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.