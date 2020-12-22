Войти | Зарегистрироваться
13:26

вторник,
22 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Около половины украинцев выступают за интеграцию с ЕС, 13% - с РФ и почти треть против любых союзов - соцопрос

22.12.2020 / 12:18
48% украинцев считают, что Украина должна двигаться в направлении вступления в Европейский Союз, 13% являются сторонниками интеграции в Евразийский экономический союз с РФ, Беларусью и Казахстаном.

И 30% не хотят вступления ни в один из союзов, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива и обнародованного в понедельник.

Сторонников евроинтеграции, согласно опросу, больше всего на западе и в центре страны (72% и 52% соответственно). На юге Украины евроинтеграцию поддерживают приблизительно столько же, сколько и не присоединение к каким-либо союзам (36% и 33% соответственно), а сближение с РФ - 23%. На востоке относительно большинство 40% не поддерживают никаких союзов, а за интеграцию с ЕС и РФ выступают 24% и 26% опрошенных соответственно.

42% украинцев выступают за вступление Украины в НАТО, военный союз с РФ поддерживают 11% респондентов и внеблоковый статус - 34% опрошенных.

Общенациональный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Методом личного интервью опрошено 2004 респондента, ошибка выборки не превышает 3,3%.

Источник

опрос, НАТО
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 декабря
21 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.