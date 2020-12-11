Войти | Зарегистрироваться
16:06

пятница,
11 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Черкасской области появились билборды с призывом «Давайте поститься»

11.12.2020 / 15:10
В Черкасской области появились билборды с призывом «Давайте поститься»
Источник: Центр информации УПЦ
На билбордах также напоминается, что Рождественский пост продлится до 7 января

В городе Черкассы и в области появились билборды с призывом к соблюдению Рождественского поста.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Cherkasy.church.ua, большие щиты с изображением управляющего Черкасской епархией Украинской Православной Церкви и краткими цитатами, поясняющими суть поста, установлены в рамках акции «Постімося».

«В рамках акции "Постімося!" (Давайте поститься!) с билбордов в г. Черкассы и ряде районных городов к жителям Черкасской области обратился архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий. Архипастырь призвал всех соблюсти пост перед светлым праздником Рождества, напомнив о духовном содержании поста и плодах, которые пост приносит в жизнь человека», – сказано в сообщении.

На билбордах также напоминается, что Рождественский пост продлится до 7 января.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, черкасская епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.