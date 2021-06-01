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На Черкащине освятили новую часовню при православной гимназии УПЦ

01.06.2021 / 15:15
На Черкащине освятили новую часовню при православной гимназии УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Архиепископ Феодосий вручил церковные грамоты помощникам, а воспитанникам гимназии подарил православные молитвословы

В Черкасской области в селе Думанцы на территории Первой Черкасской православной гимназии УПЦ освятили часовню в честь преподобного Сергия Радонежского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, освящение совершил архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев).

Владыка поблагодарил всех, кто приобщается к делу воспитания детей в православной вере, активно помогает в развитии учебно-материальной базы учреждения, приобщается к воспитательному процессу.

Архиепископ Феодосий вручил церковные грамоты помощникам, а воспитанникам гимназии подарил православные молитвословы.

Как сообщалось, гимназия является частью масштабного церковно-просветительского проекта, реализуемого в епархии по благословению архиепископа Феодосия. В перспективе она будет быть совмещена в единый образовательный комплекс со второй православной гимназией святого преподобномученика Макария на учебной базе Архангело-Михайловского собора Черкасс.

Учредителями загородной гимназии являются супруги Дегтеренко – Андрей и Екатерина, которым удалось заинтересовать как родителей, так и педагогов в организации комплексного учебно-воспитательного процесса, который органично совмещен с трудовым, спортивным, эстетическим воспитанием. В распоряжении этого уникального заведения – небольшая ферма, собственная мельница, пруд и другое, что позволяет содержать маленьких воспитанников начальных классов на полноценном качественном питании, а это в свою очередь в сочетании с экологически чистой окружающей средой создает все необходимые условия для здорового образа жизни. Есть даже собственная конеферма, которая дает возможность заниматься иппотерапией – лечением болезней опорно-двигательного аппарата с помощью езды на лошадях.

Духовное руководство над гимназией поручено настоятелю местного храма первоверховных апостолов Петра и Павла иерею Иоанну Силенку, руководителю Отдела религиозного образования и катехизации Черкасской епархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, новый храм, черкасская епархия
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