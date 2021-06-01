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Митрополит Лука обсудил с представителями ОБСЕ религиозную ситуацию в Запорожской епархии УПЦ

01.06.2021 / 15:00
Митрополит Лука обсудил с представителями ОБСЕ религиозную ситуацию в Запорожской епархии УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Комиссары поблагодарили митрополита Луку и пообещали серьезно подойти к указанным вопросам, а также выразили желание сотрудничества в дальнейшем

Митрополит УПЦ Запорожский и Мелитопольский Лука встретился с представителями ОБСЕ в режиме ZOOM-конференции.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, комиссаров ОБСЕ интересовал вопрос о совершенных в январе нападениях на духовенство и насколько тщательно проводиться расследование.

Отвечая на вопросы, митрополит Лука сообщил, что «результатов, к сожалению, нет, и представители полиции никак не уведомляют о ходе расследования».

По словам владыки, с 2014 года в Запорожской области против Церкви проводятся различные провокации, в сети Интернет распространяется клевета на архиерея и клириков, с целью их компрометации. В частности, архиерей сообщил о несанкционированном входе на официальный сайт епархии и размещении от имени одного из администраторов материала, порочащего клириков. Как он отметил, все эти действия не только спланированы, но и хорошо организованы и оплачены некоторыми людьми с целью очернить и запугать духовенство.

В завершение онлайн-встречи, комиссары поблагодарили митрополита Луку и пообещали серьезно подойти к указанным вопросам, а также выразили желание сотрудничества в дальнейшем.

Источник: Inpress.ua
ОБСЕ, УПЦ, Запорожская епархия
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