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Под Черкассами построят новый храм УПЦ на месте сгоревшего храма XVIII века

01.06.2021 / 13:50
Под Черкассами построят новый храм УПЦ на месте сгоревшего храма XVIII века
Источник: Центр информации УПЦ
Архиепископ Феодосий заложил в основание будущей церкви капсулу с памятной грамотой и частицей мощей преподобномученика Макария – небесного покровителя Черкасской области

Под Черкассами в селе Чорнявка архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий заложил памятную капсулу на месте строительства нового храма УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой cherkasy.church.ua, новый храм построят на месте сгоревшего в конце июля 2015 года храма в честь первоверховных апостолов Петра и Павла XVIII века постройки.

Архиепископ Феодосий заложил в основание будущей церкви капсулу с памятной грамотой и частицей мощей преподобномученика Макария – небесного покровителя Черкасской области.

В «Сказаниях» Лаврентия Похилевича о населенных пунктах Киевской губернии за 1864 год говорится, что храм в Чорнявке стоит с 1720 года на месте более древнего. Он отличался своей простотой и надежностью: здание стояло на каменном фундаменте, поверх которого были возложены большие дубовые бревна. Три небольших купола, вероятно, были построены уже в 90-е годы, вместо разрушенных большевиками. После пожара 2015 года богослужения совершаются в вагончике рядом с фундаментом.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, новый храм, черкасская епархия
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