Убийство Кирилла Тлявова: впереди допрос экспертов и судебные дебаты

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Прямая речь: "31 мая 2019 года трагически закончились развлечения полицейских с оружием – пуля вместо металлической банки попала в голову 5-летнему Кириллу Тлявову. Через несколько дней малыш скончался в больнице.

Следующие судебные заседания назначены на 2, 7 и 8 июня 2021 года. Запланированы допросы судебных экспертов и решение вопроса о продлении срока действия меры пресечения в отношении обвиняемых".

По словам Венедиктовой, после этого останется допрос обвиняемых, и стороны начнут готовиться к финальной стадии процесса – судебным дебатам.

Генпрокурор добавила, что это дело она держит на контроле со времени работы в Государственном бюро расследований.

Уже состоялось 30 судебных заседаний. На них исследовали материалы дела, в частности: протоколы осмотров места событий, протоколы обысков, следственных экспериментов, заключения судебных экспертиз, а также вещественные доказательства. Допросили свидетелей сторон, в том числе детей, которые были рядом с мальчиком в тот день.

Один из обвиняемых экс-полицейских до сих пор находится под стражей без определения размера залога. Двух бывших правоохранителей еще в прошлом году, после внесения залога, из-под стражи освободили.

Несовершеннолетний сын одного из полицейских находится под наблюдением матери, мера пресечения для него – личное обязательство.

Напомним, 3 июня 2019 года в Переяславе-Хмельницком от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний Кирилл Тлявов. По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц". Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.

Петровец и Приходько не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.

По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.

17 июля 2019 года ГБР объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

18 июля 2019-го стало известно, что следствие также объявило подозрение несовершеннолетнему лицу (всего – 4 подозрения).

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