Двое обвиняемых в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова вышли на свободу

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на бабушку убитого мальчика Александру Тлявову и адвоката одного из обвиняемых Виктора Чевгуза

Прямая речь Александры Тлявовой: "Да, их выпустили".

Чевгуз отметил, что когда Петровцу и Кривошею уменьшили сумму залога, они вскоре ее внесли и вышли на свободу.

Ранее сумма залога составляла 273 тісяч гривен, а до какой суммы ее уменьшили, пока неизвестно.

В настоящее время под стражей остался один подозреваемый - бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый - несовершеннолетний сын Петровца - находится под личным обязательствам.

Напомним, 3 июня 2019 года Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии. У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.

По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".

Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.

Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.

По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии в Переяславе-Хмельницком, когда от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний мальчик, во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.

17 июля 2019 года ДБР объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

18 июля 2019-го стало известно, что следствие по делу 5-летнего Кирилла Тлявова объявило подозрение несовершеннолетнему лицу (всего - 4 подозрения).

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