Литва объявила Шария персоной нон грата - источники

Об этом сообщил информированный собеседник УП в правоохранительных органах:

По данным источника, это произошло 10 мая 2021 года. Сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения и им были переданы соответствующие материалы.

По имеющейся информации, Шарий пользуется услугами одной из самых дорогих адвокатских компаний в Литве.

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