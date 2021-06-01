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Литва объявила Шария персоной нон грата - источники

01.06.2021 / 12:46
Литва аннулировала подозреваемому в госизмене в Украине Анатолию Шарию все документы и объявила его персоной нон грата.

Об этом сообщил информированный собеседник УП в правоохранительных органах:

По данным источника, это произошло 10 мая 2021 года. Сразу после этого адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания такого решения и им были переданы соответствующие материалы.

По имеющейся информации, Шарий пользуется услугами одной из самых дорогих адвокатских компаний в Литве.

Источник

 

Литва, Шарий
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