В Черкассах к юбилейным датам УПЦ установит памятник святителю Луке Крымскому

В Черкассах к юбилейным датам УПЦ установит монумент выдающемуся хирургу и ученому святителю Луке Крымскому (Войно-Ясенецкому).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, архиепископ Черкасский и Каневский Феодосий ознакомился, как идут работы по изготовлению памятника святителю Луке возле одного из храмов областного центра.

Сооружение увековечит память святого дополнительно к монументу, который ранее установили врачу-священнослужителю рядом с кафедральным собором Черкасс.

Память о святом неразрывно связана с Черкасщиной. В селе Деньги Золотоношского района Валентин Войно-Ясенецкий до рукоположения проходил практику в качестве земского врача. В Черкассах святитель Лука навещал своих родителей и сестру в последние дни их земной жизни. Теперь над местом их захоронения возведен Архангело-Михайловский кафедральный собор.

В 2021 году православные отмечают 100 лет принятия священного сана архиепископом Симферопольским и Крымским Лукой, 95 лет первого посещения Черкасс в сане епископа, 60 лет преставления и 25 лет обретения мощей святителя.

Новый монумент архиепископу Луке изготовил участник объединения народных мастеров Украины скульптор Владимир Толстопятов. К его работам принадлежат памятники преподобномученику Макарию Каневскому в Каневе и святому мученику Даниилу Млиевскому в Городище и в селе Млиев.

***Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Поскольку святитель Лука Войно-Ясенецкий при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Имеются многочисленные свидетельства о чудесной помощи святителя.

В ноябре 1995 года Указом Священного Синода Украинской Православной Церкви архиепископ Лука был причислен к лику местночтимых святых. В ночь с 17 на 18 марта 1996 года состоялось обретение святых мощей архиепископа Луки. На общецерковном уровне архиепископ Лука был прославлен в сонме новомучеников и исповедников в 2000 году.