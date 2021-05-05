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Польша поддерживает украинский народ и стремление Украины в НАТО – Зеленский

05.05.2021 / 11:46
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша и ее действующий президент Анджей Дуда поддерживают украинцев и стремление Украины в Североатлантический альянс.

"Польша всегда поддерживает Украину, украинский народ. И поэтому я должен был находиться здесь… Я также хочу поблагодарить Анджея Дуду, за то, что он еще раз заверил Украину в поддержке, в адвокации нашей страны относительно членства в НАТО. Для нас это очень важный сигнал. И я благодарен за то, что Польша во главе с президентом Дудой защищает наш суверенитет и нашу территориальную целостность и не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией", - заявил Зеленский во время совместного брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой о будущем европейской политики.

Зеленский также выразил надежду, что "в ближайшем будущем проблемные вопросы между Украиной и Польшей будут решены".

"Я знаю, что у нас с Польшей есть кое-какие исторические вопросы, но я уверен, что между нашими странами в ближайшем будущем таких вопросов не будет, потому что мы друг друга прекрасно понимаем", - добавил президент.

Кроме того, глава государства поздравил Дуду с 230-й годовщиной Конституции Польши и пригласил его в Киев на саммит Крымской платформы.

"Жду Анджея Дуду вместе с первой леди на саммите Крымской платформы в дни 30-летия украинской независимости. Для нас это будет очень важно. Это будет первый важный саммит, где будут только наши друзья и партнеры. Это саммит, который связан с деоккупацией крымского полуострова", - подытожил президент.

Источник

НАТО, Зеленский, Дуда
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