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Еще одна область может попасть в "красную" зону карантина

05.05.2021 / 11:15
В Украине могут расширить "красную" зону карантина. В эту зону может попасть Черкасская область.

Об этом свидетельствуют данные карты Минздрава по ситуации с коронавирусом в регионах.

Как отмечается, в Черкасской области превышают показатель новых случаев коронавируса, а также два дня подряд - уровень госпитализаций.

Вообще уровень госпитализаций превышает в 8 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской.

В "красной " зоне карантина, по состоянию на 4 мая, находятся 7 областей: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская. В "оранжевой" зоне 8 областей, а в "желтой" - 9 регионов и Киев.

Напомним, в 10 регионах Украины за сутки 3 мая не сделали ни одной прививки от коронавируса.

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коронавирус, карантин
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