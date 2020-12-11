Войти | Зарегистрироваться
16:06

пятница,
11 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Степанов допускает бесплатную вакцину от COVID для всех: рассматриваем вопрос

11.12.2020 / 15:23
Украинские власти рассматривают вопрос обеспечения бесплатной вакциной от COVID всех граждан. Предполагается, что всеобщий доступ к вакцине будет за счет государства.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы сейчас рассматриваем вопрос, и на это обращал внимание президент, что нам надо дать доступ к вакцине всем без исключения гражданам именно за счет государства", - заявил Степанов.

Он также добавил что на переговорах с мировыми производителями вакцины Украина обещает допустить их на коммерческий рынок по ускоренной процедуре сразу после регистрации.

"Но мы с вами понимаем, что сейчас в очереди стоят более 7 млрд человек по всему миру, а мощности по вакцине являются ограниченными", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Степанов заявлял, что в Украине в первую очередь вакцинируют около 20 миллионов человек из различных групп риска.

"Это люди старше 60 лет, люди с сопутствующими болезнями, это все категории по профессиональному признаку. Их надо привить за счет бюджета, и мы считаем, что это будет правильно", - сказал Степанов.

Ранее также стало известно, что бедным странам досталось COVID-вакцины на 10% населения, а все остальное скупили богатые.

Источник

коронавирус, вакцина, Степанов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.