Степанов допускает бесплатную вакцину от COVID для всех: рассматриваем вопрос

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы сейчас рассматриваем вопрос, и на это обращал внимание президент, что нам надо дать доступ к вакцине всем без исключения гражданам именно за счет государства", - заявил Степанов.

Он также добавил что на переговорах с мировыми производителями вакцины Украина обещает допустить их на коммерческий рынок по ускоренной процедуре сразу после регистрации.

"Но мы с вами понимаем, что сейчас в очереди стоят более 7 млрд человек по всему миру, а мощности по вакцине являются ограниченными", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Степанов заявлял, что в Украине в первую очередь вакцинируют около 20 миллионов человек из различных групп риска.

"Это люди старше 60 лет, люди с сопутствующими болезнями, это все категории по профессиональному признаку. Их надо привить за счет бюджета, и мы считаем, что это будет правильно", - сказал Степанов.

Ранее также стало известно, что бедным странам досталось COVID-вакцины на 10% населения, а все остальное скупили богатые.

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