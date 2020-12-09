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Украина и ЕС договорились провести Совет ассоциации 11 февраля

09.12.2020 / 15:54
Украина и Европейский Союз договорились провести Совет ассоциации 11 февраля 2021 года.

Об этом сообщает Правительственный портал по результатам онлайн-встречи Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с высоким представителем ЕС, вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи.

"Стороны договорились провести очередное заседание Совета ассоциации в Брюсселе 11 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Премьер-министр подчеркнул, что для Украины очень важно практическое взаимодействие с ЕС в вопросе обеспечения доступа к будущей вакцине от коронавируса.

Шмыгаль также поблагодарил Евросоюз за готовность продолжить активный диалог по вопросам реализации Европейского зеленого курса.

Он предложил рассмотреть возможность налаживания диалога между украинскими и европейскими компаниями и ассоциациями с целью ускорения взаимной интеграции в цепочки производства и поставки продукции.

Глава правительства подчеркнул, что Украина прилагает максимум усилий для имплементации целей Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Мы продолжаем проводить системные реформы и глубокие преобразования. Европейская интеграция - это основа Программы действий правительства, а выполнение Соглашения об ассоциации - это наша дорожная карта реформ», - подчеркнул он.

Премьер-министр выразил надежду, что во время 7-го заседания Совета ассоциации будут обсуждены приоритетные направления взаимодействия и сферы общего интереса для выполнения Соглашения об ассоциации и достижения её целей.

«Надеюсь, что предстоящая встреча обеспечит прогресс в дальнейшем развитии политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, что будет отображено в итоговых документах», - сказал Шмыгаль.

По его словам, Украина ждет от заседания Совета ассоциации согласования совместных шагов, направленных на практическую реализацию договоренностей Саммита Украина-ЕС, многие из которых достаточно амбициозные и комплексные.

«Наш особый интерес касается начала обзора достижения целей Соглашения об ассоциации. Мы также заинтересованы в обновлении параметров Углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли, которые бы сделали возможным дальнейшее развитие торговли и усиление секторальных положений Соглашения», - отметил Премьер-министр.

Стороны также договорились приложить усилия для подписания Соглашения о Совместном авиационном пространстве во время 7-го заседания Совета ассоциации.

Как сообщалось, 4 декабря в Офисе вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной подтвердили перенос запланированного на 8 декабря седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в связи с жестким локдауном в Брюсселе.

Источник

ЕС, Совет ассоциации
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