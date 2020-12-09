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Полиция задержала военных, которые торговали оружием с ООС: операцию готовили полгода

09.12.2020 / 16:15
Оперативники Нацполиции задержали группу военнослужащих ВСУ, которые проходят службу в Одесской и Донецкой областях, за торговлю оружием.

Об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции

Военные наладили продажу оружия и боеприпасов и снабжения из зоны проведения ООС. Сейчас задержали организатора и еще одного участника.

Летом оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью НПУ получили информацию о том, что некоторые военнослужащие наладили продажу огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов на территории Одесской и Донецкой областей.

Для разоблачения лиц, причастных к хищению и незаконному сбыту оружия, полицейским понадобилось шесть месяцев. За это время правоохранители установили организаторов и участников группировки, места нахождения схронов оружия и задокументировали сбыт автомата Калашникова, пистолета Макарова, тротиловых и дымовых шашек, подствольного гранатомета, гранат Ф-1 и РГД-5 и запалы к ним, бронежилетов и боеприпасов различного калибра. В общем проведены оперативные закупки огнестрельного оружия, боеприпасов почти $15000.

Обыски провели одновременно в домах и автомобилях фигурантов на территории Одесской и Донецкой областей. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним: Служба безопасности обнаружила в Печерском районе столицы тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки в здании президиума Национальной академии аграрных наук.

Источник

полиция, торговля оружием
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