Войти | Зарегистрироваться
10:18

вторник,
08 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Пик заболеваемости COVID-19 в Украине прогнозируют на середину января

08.12.2020 / 09:47
Пиковые периоды заболеваемости коронавирусной болезнью придутся на середину января и будут длиться примерно до середины февраля.

Такой прогноз дал и.о. руководителя Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в интервью LIGA.Life.

"Расчеты показывают, что пиковые периоды заболеваемости придутся на середину января и будут длиться примерно до середины февраля. По разным математическим моделям, международным в том числе, естественный спад заболеваемости коронавирусной болезни ожидается не ранее февраля 2021 года", - сказал Кузин.

Он отметил, что перед введением локдауна в стране необходимо учесть два фактора: способность системы здравоохранения - ограничения должны быть до того, как произойдет коллапс; ограничения должны быть перед началом праздников, когда можно ожидать массовых скоплений людей.

"То есть локдаун должен быть до больших празднований и до естественного спада инфекции, чтобы мы избежали катастрофических последствий. Проговаривали много сценариев. Моделировали, что целесообразнее его вводить в канун новогодних праздников и завершать в середине января. Тогда он будет эффективным", - сказал Кузин.

Он добавил, что данные международных исследований говорят о необходимости как минимум трехнедельного карантина.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что в случае введения локдауна в Украине работу общественного транспорта не будут останавливать. Глава правительства обещал обнародовать новые карантинные ограничения 9 декабря. Во время онлайн-совещания с городскими головами Шмыгаль сказал, что правительство разрабатывает перечень возможных противоэпидемических ограничений, в частности, учитывая ответы и предложения, которые в опросе предоставили руководители городов и областных государственных администраций.

5 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что в Украине во время усиления карантина в январе планируется закрытие школ, детсадов и ТРЦ, но транспорт, гостиницы и горнолыжные курорты будут работать.

Источник

коронавирус, локдаун
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 декабря
7 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.