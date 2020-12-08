Пик заболеваемости COVID-19 в Украине прогнозируют на середину января

Такой прогноз дал и.о. руководителя Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в интервью LIGA.Life.

"Расчеты показывают, что пиковые периоды заболеваемости придутся на середину января и будут длиться примерно до середины февраля. По разным математическим моделям, международным в том числе, естественный спад заболеваемости коронавирусной болезни ожидается не ранее февраля 2021 года", - сказал Кузин.

Он отметил, что перед введением локдауна в стране необходимо учесть два фактора: способность системы здравоохранения - ограничения должны быть до того, как произойдет коллапс; ограничения должны быть перед началом праздников, когда можно ожидать массовых скоплений людей.

"То есть локдаун должен быть до больших празднований и до естественного спада инфекции, чтобы мы избежали катастрофических последствий. Проговаривали много сценариев. Моделировали, что целесообразнее его вводить в канун новогодних праздников и завершать в середине января. Тогда он будет эффективным", - сказал Кузин.

Он добавил, что данные международных исследований говорят о необходимости как минимум трехнедельного карантина.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что в случае введения локдауна в Украине работу общественного транспорта не будут останавливать. Глава правительства обещал обнародовать новые карантинные ограничения 9 декабря. Во время онлайн-совещания с городскими головами Шмыгаль сказал, что правительство разрабатывает перечень возможных противоэпидемических ограничений, в частности, учитывая ответы и предложения, которые в опросе предоставили руководители городов и областных государственных администраций.

5 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что в Украине во время усиления карантина в январе планируется закрытие школ, детсадов и ТРЦ, но транспорт, гостиницы и горнолыжные курорты будут работать.

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