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Транспорт на локдауне будет работать с большими ограничениями – Кабмин

08.12.2020 / 09:06
Транспорт на локдауне будет работать с большими ограничениями – Кабмин
Общественный транспорт во время локдауна, который предлагается ввести в начале января следующего года, будет работать со значительными ограничениями.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24", информирует УНИАН.

Министр отметил, что в случае введения локдауна для граждан Украины въезд и выезд из страны будет открытым, введение ограничений на международное сообщение не планируется.

Немчинова спросили, почему во время жесткого карантина в январе предлагается разрешить работу общественного транспорта и не закрывать междугороднее сообщение, хотя многие пассажиры игнорируют масочный режим.

Прямая речь министра Кабмина: "От того, что происходят ДТП, мы не перестаем пользоваться автомобилями. В данном случае это больше вопрос самоконтроля. Если посмотреть предложения, которые мы озвучили..., то речь идет о фактическом пользовании транспортом с еще большими ограничениями – с использованием исключительно сидячих мест...

Вы вспомните начало карантина в Украине, и проблемой был подъезд медиков, подъезд работников, которые остаются работать (при локдауне – ред.).

В данном случае эпидемиологи просчитали варианты и предлагают со значительными ограничениями, с использованием исключительно сидячих мест позволить пользоваться общественным транспортом, а также межрайонным и межобластным сообщением".

Напомним, 4 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав предложит правительству ввести жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января на три недели.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что во время локдауна, возможно, будут работать горнолыжные курорты, отели и церкви.

Полный перечень карантинных ограничений, которые могут быть введены в Украине в январе, будет представлен на заседании правительства 9 декабря.

Во властных коридорах обсуждали разные варианты введения тотального карантина: на Новый год и Рождество, еще до праздников или уже после Нового года. Президент заявлял, что рекомендовал премьеру не вводить локдаун в декабре.

С 14 по 30 ноября в Украине действовал "локдаун" выходного дня, но правительство решило не продлевать его.

Источник

Кабмин, транспорт, коронавирус, карантин
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