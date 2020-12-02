ЕС все еще обеспокоен вопросом независимости НБУ, несмотря на преемственность его политики

Об этом сообщается в ежегодном отчете ЕС о реализации ассоциации в Украине, обнародованном 1 декабря.

"Глава НБУ подал в отставку 1 июля 2020 года, сославшись на "систематическое политическое давление", мешающее ему выполнять свои обязанности (...) Хотя НБУ продемонстрировал высокую степень преемственности своей политики, опасения по поводу независимости учреждения сохраняются", – говорится в отчете.

ЕС отметил, что после смены главы НБУ трое из пяти членов правления Нацбанка были заменены вследствие их заявления об отставке (Сергей Холод и Роман Борисенко) или непродления своих мандатов (Олег Чурий), а двое оставшихся (первый замглавы Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб) подвергаются давлению, в том числе в виде выговоров за публичные выступления и сокращения полномочий.

Согласно документу, несмотря на принятие в мае необходимого для сотрудничества с МВФ банковского закона, которое помогло защитить финансовую стабильность Украины, отставка главы Нацбанка Якова Смолия в июле вызвала обеспокоенность по поводу долгосрочной денежно-кредитной и финансовой стабильности, которая является важным фактором для международных партнеров Украины.

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