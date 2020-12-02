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ЕС отмечает слабый прогресс уголовного расследования обвинений в мошенничестве в ПриватБанке до его национализации

02.12.2020 / 12:48
Европейский Союз отмечает слабый прогресс уголовного расследования обвинений в масштабных мошеннических действиях в ПриватБанке до национализации, которые привели к нанесению банку по меньшей мере $5,5 млрд убытков.

Это отмечается в ежегодном отчете ЕС о реализации ассоциации в Украине, обнародованном 1 декабря.

"Судебные дела, связанные с ПриватБанком (...) продолжаются в украинских и зарубежных судах, что может иметь серьезные финансовые последствия для государства. Между тем, в уголовном преследовании, направленном на привлечение виновных к ответственности, не было большого прогресса", – говорится в тексте отчета.

В отчете ЕС также отметил принятое Верховным судом решение "в пользу банка и украинского государства" о подтверждении законности процедуры bail-in в отношении средств семьи Суркисов, однако подчеркнул, что ряд судебных слушаний в отношении исков, вытекающих из процедуры "bail-in", примененной во время национализации, и других проблем, связанных с текущим правовым статусом банка, еще не завершен.

Как сообщалось, Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Нацбанка, Кабинета министров и ПриватБанка, отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

В конце 2016 года, во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

Источник

ЕС, Приватбанк
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