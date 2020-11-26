Епископ УПЦ рассказал, почему молитва – главное оружие христианина

Настоящее оружие христианина — это молитва, именно таким путём любви и всепрощения сегодня следует Украинская Православная Церковь и её верные чада

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба).

«Христианство, точнее — принадлежность ему, является добровольным мученичеством за Христа. В наше время именно христианство — наиболее преследуемая религия на планете. Каждую минуту в мире убивают несколько последователей веры в Распятого Бога. Силы тьмы не терпят сил добра», — написал владыка Виктор.

«К сожалению, это касается и нашей Родины, — продолжил он. — Захваты храмов силой, травля языком ненависти верующих Украинской Православной Церкви, информационная кампания некоторых СМИ против нашей Церкви — всё это ещё раз подтверждает, что истина всегда была, есть и будет неприемлемой для мира и гонимой».

При этом, подчеркнул архиерей, верующие не должны гневаться или пытаться отомстить тем, кто враждует против Церкви.

Владыка привел пример из жизни святого мученика Виктора.

«Своей жизнью мученик Виктор свидетельствует, что настоящее оружие христианина — это молитва. Он молился о своих палачах, просил Бога об искоренении из них ненависти, умягчении злых сердец и помиловании их. Именно таким путём любви и всепрощения сегодня следует Украинская Православная Церковь и её верные чада», — написал епископ.

По мнению архиерея, жизненный пример мученика особенно актуален в наше время, «когда вокруг культивируются злоба и ненависть, нивелируются исконные христианские ценности, а в противовес им предлагаются "заменители", не только идущие в разрез с Евангелием, но и неприемлемые с точки зрения здравого смысла».

По мнению епископа Виктора, пример святого мученика «свидетельствует, что вера во Христа способна не только противостоять окончательной деградации мира, но и стать победой над смертью. Победой каждого в отдельности и всех, кто будет жить со Христом».