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Бесплатное тестирование на COVID-19 намерены проводить в медпунктах сервисных центров на КПВВ - замминистра реинтеграции

26.11.2020 / 14:21
Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук сообщает о планах проводить бесплатное тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 непосредственно в медицинских пунктах сервисных центров на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линиях разграничения с временно оккупированными территориями.

"Если говорить об услугах, которые предоставляются и будут предоставляться в медицинском пункте сервисного центра, планируется там проводить бесплатное тестирование на COVID-19. Также напомню, что один сервисный центр уже работает в Счастье (г.Счастье Луганской области - ИФ). В декабре аналогичный центр будет открыт на КПВВ в Новотроицком (пгт Новотроицкое Волновахского района Донецкой области - ред.), а также модернизирован на Чонгаре (с.Чонгар Генического района Херсонской области возле админграницы с Автономной Республикой Крым – ред.). В следующем году многофункциональные сервисные центры появятся на всех КПВВ", - сказала Голованчук в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, эта процедура будет проходить согласно алгоритму действий, который будет наработан по предоставляемым услугам на "первичке" в медицинском кабинете такого сервисного хаба. "Будет проводиться тестирование на въезде (на подконтрольную украинскому правительству территорию – ред.), если будут продолжаться карантинные ограничения. Пока не скажу, это будет для всех или только для тех, кто будет иметь соответствующие симптомы, но это точно будет", - подчеркнула замминистра.

Голованчук надеется, что такая услуга заработает до конца года.

"По крайней мере, средства на это искали и со стороны Министерства здравоохранения алгоритм разработан. Это очень существенный момент, потому что сейчас граждане, которые заезжают с оккупированной территории, делают тесты за собственные средства и ждут, когда придут результаты. Такой подход не совсем гуманный к нашим же гражданам, учитывая, что все это - территория Украины", - добавила она.

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тест, COVID-19, Голованчук
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