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На КПВВ с Крымом могут быть развернуты гуманитарные лагеря, если обострится ситуация с Covid-19 - замминистра реинтеграции

26.11.2020 / 15:23
Решение о развертывании гуманитарных лагерей на контрольно-пропускных пунктах на административной границе с оккупированной Автономной Республикой Крым может быть принято с учетом ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

А также нехваткой лекарств на временно оккупированных территориях, сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук.

"Если говорить о сегодняшней ситуации по борьбе с COVID-19, то мы понимаем, что мы не имеем возможности влиять на все, что происходит на временно оккупированной территории, но мы можем приблизить услуги для наших граждан. Такое решение (развертывание гуманитарных лагерей – ред.) может быть принято, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и нехваткой лекарств на временно оккупированных территориях", - сказала Голованчук в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, при каких условиях Украина может развернуть гуманитарные лагеря на КПВВ на админгранице с Крымом.

Что касается развертывания таких гуманитарных лагерей на КПВВ в Донецкой и Луганской областях, она отметила, что такое решение может быть принято при критическом обострении ситуации с заболеваемостью COVID-19.

По словам замминистра регинтенграции, Украина всячески способствует организациям, которые направляют гуманитарные грузы на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины.

"А вот с Крымом ситуация сложнее. Мы могли бы способствовать таким грузам от международных гуманитарных организаций, которые бы шли на территорию оккупированного Крыма. Мы проводили соответствующие консультации с нашими международными партнерами. Они готовы. Более того, они даже обращались к стране-оккупанту с предложением гуманитарной помощи и обязательным доступом на территорию оккупированного полуострова для мониторинга ситуации. В ответ международники получили отказ", - рассказала она.

Голованчук подчеркнула, что Россия продолжает блокировать любой доступ на территорию оккупированного Крыма для международных мониторинговых и международных гуманитарных организаций, а также не позволяет резидентам Крыма - гражданам Украины выехать на материковую часть Украины, чтобы купить лекарства.

Источник

коронавирус, Голованчук
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