Почти половина зарегистрированных переселенцев живет на оккупированной территории

Об этом сообщил Голованчук в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Если на ноябрь количество зарегистрированных переселенцев составляет около 1,5 млн., то из них количество людей, которые живут на временно оккупированной территории, – около половины. То есть это люди, которые формально остаются на оккупированных территориях и регистрируются как внутренне перемещенные лица исключительно из социальных соображений.

Если речь идет о реальных перемещенных лицах, то мы говорим о 700-800 тыс. Это люди, которые выехали оттуда и постоянно живут на подконтрольной правительству Украины территории".

По ее словам, среди тех, кто остался на ВОТ, в частности, украинские пенсионеры, которые не имеют на что жить в оккупации и выехать оттуда не имеют возможности. Голованчук подчеркнула, что "государство должно заботиться о своих гражданах".

В то же время Голованчук добавила, что пока отказались от идеи передачи от Министерства социальной политики в Минреинтеграции Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах вместе с соответствующими программами и финансированием. Она отметила, что раньше такая идея была, но после длительных переговоров с Минсоцполитики пришли к единодушному выводу, что Минреинтеграции пока не имеет возможности управлять соответствующими процессами.

Напомним, по состоянию на 24 ноября количество зарегистрированных в Украине внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма составляет 1 млн 458 тыс. 737 человек.

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