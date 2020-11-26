Журналист рассказал о ТОП-чиновниках, причастных к поборам со спортсменов

Как заявил инструктор по парашютной подготовке, блогер, журналист Владимир Бойко в этих делах «засветились» первый заместитель генерального прокурора Роман Говда и бывший министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

В связи с этим, Бойко обратился к руководителю одного из отделов детективов НАБУ Владимиру Новикову, который на днях попал в «неприятную историю» во время обыска.

«Хочу обратиться к вечно голодному руководителю первого отдела детективов второго подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Владимиру Геннадиевичу Новикову, который жрет чужие орешки и конфеты даже во время обысков, и рассказать одну поучительную историю», - написал журналист на своей странице в Фейсбуке.

Бойко напомнил, что в 2004 году нынешний руководитель Главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинской получив диплом юриста начал работать следователем прокуратуры Обуховского района Киевской области под руководством Василия Ивановича Хруща.

Тогда, во время предвыборной президентской гонки, сотрудники прокуратуры Обуховского района ворвались на нефтебазу воинской части в городе Василькове, объявили 4 тысячи тонн бензина, что там хранились, «вещественным доказательством». Топливо было вывезено и продано за наличные сети заправок КЛО. Это действо прокурор Обуховского района Хрущ прокручивал под патронатом всесильного заместителя генпрокурора Виктора Кудрявцева.

Как отмечает журналист, после победы Виктора Ющенко, Василий Хрущ должен был стать прокурором Киева, но этим мечтам не суждено было сбыться.

«После того, как президентом стал Виктор Ющенко, Хрущ вообще должен был быть назначен прокурором Киева через кумовство с Виктором Пинзеником - по крайней мере, тогдашний генеральный прокурор Святослав Пискун (Святослав Михайлович сам мне об этом позже рассказал) пообещал Пинзенику на заседании СНБОУ сделать Хруща прокурором столицы. Но не суждено стать Василию Ивановичу прокурором Киева, поскольку о проделках Обуховского районного прокурора я написал обширный пасквиль. Хрущу надо было просто не обращать внимания на мою писанину, как это сейчас делает мадам Венедиктова, а он, вместо того, решил положить в свое личное дело судебное решение, что все, что я о нем пишу - это ложь», - рассказал Бойко.

По его словам, Хрущ договорился с судьей Печерского райсуда, приписал адрес какой-то типографии, куда повестка и не направлялась, судья быстренько написала решение о защите чести и достоинства прокурора Обуховского района. Но секретарь заседания рассказала об этом нынешнему члену Центральной избирательной комиссии Татьяне Юзьковой, которая и рассказала об этом журналисту.

Решение было отменено, однако осудить Хруща за ограбление нефтебазы не получилось – за него вступились Кудрявцев и тогдашний генеральный прокурор Александр Медведько.

«Но я «хлопнул» Хруща на фальшивом больничном листке: оказывается, когда Василий Иванович очень болел, получив 510 грн. на компенсацию временной нетрудоспособности, его двойник и однофамилец отдыхал в пятизвездочном отеле Шарм-аль-Шейха», - написал Бойко и добавил, что в суд прокурор Обуховского района пошел по факту использования заведомо поддельного документа и «воровство» у государства 510 грн.

Блогер заявляет, что эту историю может подтвердить Андрей Калужинский и даже нынешний директор НАБУ Артем Сытник, который в то время работал в юридической фирме, которая представляла интересы предпринимателей.

Владимир Бойко предположил, что руководитель детективов НАБУ Владимир Новиков догадался, к чему была рассказана эта история.

«Думаю, что Вы, уважаемый Владимир Геннадиевич, уже поняли, к чему я Вам рассказал историю о прокуроре Хруще и его фальшивом больничном. Именно так - я имею ввиду тот прискорбный факт, что Вы со 2 по 24 апреля 2020 года не выходили на работу в НАБУ, предоставив фальшивый больничный листок серии АДЯ №315640, который заказали по месту своей регистрации в Лубенской центральной больницы (Полтавская область), в дальнейшем получив мошенническим путем 7139,10 грн. помощи в связи с временной нетрудоспособностью», - заявил журналист.

Он рассказал, что имеет доказательства совершенного Новиковым преступления.

«Начиная с того момента, когда Вы позвонили со своего телефона с номером +38 099 609 84 83 в Лубны и попросили должностных лиц Диагностико-консультационного центра коммунального предприятия «Лубенская больница интенсивного лечения» сделать вам фальшивую справку о травме связок левого голеностопного сустава и переслать фальшивку вам на мессенджер WhatsApp, зарегистрированный на номер мобильной связи +7 700 289 9105. Могу долго рассказывать, как Вы проводили время со 2 по 24 апреля - где пьянствовали, куда ездили по Киеву на своем автомобиле Mazda-3, 2007 года выпуска, регистрационный номер ВИ2377ЕА. Более того, я могу даже показать кучу Ваших фотографий за этот период», - пишет Бойко.

Как пояснил журналист, к таким мерам он вынужден прибегнуть из-за того, что было закрыто уголовное производство о денежных поборах и хищениях средств, выделяемых на спорт, к которому причастны ТОП-чиновники.

«Лично меня Вы не интересуете. Меня интересует только то уголовное производство, которое было зарегистрировано САП по моему заявлению из-за денежных поборов, которыми первый заместитель генерального прокурора Роман Говда вместе с бывшим министром молодежи и спорта Игорем Ждановым обложил спортсменов-парашютистов. Это уголовное производство Калужинской закрыл, хотя я, зная неизвестно сколько лет Андрея Владимировича, объяснял ему, что не хочу кого-то посадить, я только прошу прекратить вымогательство денег со спортсменов и хищения средств государственного бюджета, выделяемых на авиационные виды спорта. При этом не надо ничего расследовать - мной все давно расследовано, собраны все документы и даже подготовлены проекты подозрений. Поэтому достаточно будет пригласить в НАБУ нынешнего министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта (опытный схематозник, между прочим) и спросить, в каком процессуальном статусе он себя видит - свидетеля или подозреваемого. Если свидетеля - пусть отменит приказы, изданные Ждановым, о принудительном приобретении спортсменами-парашютистами каких-то самодельных «сертификатов парашютиста» у бывшего депутата Харьковского областного совета от Партии регионов Шаповалова, а также выполнит многочисленные решения Окружного административного суда Киева, вынесенные по моим искам к Министерству молодежи и спорта», - пояснил он и пообещал, что со всем НАБУ сделает то, что когда-то сделал с прокурором Хрущем.

«Но, если Вы, уважаемый Владимир Геннадиевич (Новиков, - ред.), не хотите попасть на скамью подсудимых, я Вам советую поговорить с Сытником, чтобы тот направил ко мне детектива Богдана Александровича Прокопенко вместе с ксероксом (я тратиться на копирование документов для НАБУ не стану) и переснял у меня дома несколько килограммов бумаг о хищении бюджетных средств в Минмолодьспорт - Калужинский эти документы изучать отказался. А дальше я уже посмотрю на Ваше и Прокопенко поведение. Может и пожалею... Поэтому, как говорят в таких ситуациях, думай-те», - резюмировал Владимир Бойко.